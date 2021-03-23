Во Франции водитель российского дипломата продавал краденые велосипеды. Он мог заработать около 100 тысяч евро

Сотрудника российского консульства в Страсбурге подозревают в краже велосипедов.

В феврале этого года его взяли под стражу, а затем вернули в Россию, пишет издание France Bleu 22 марта со ссылкой на полицию.

Расследование началось в начале февраля после того, как у бывшего первого заместителя мэра города Алена Фонтанеля украли электрический велосипед у здания французского представительства Совета Европы. Через несколько дней тот обнаружил его на сайте объявлений Leboncoin, где велосипед продавали за половину его стоимости. Фонтанель сообщил об этом в полицию и правоохранители назначили встречу с продавцом.

Встреча состоялась перед входом в консульство России. Полицейские задержали 40-летнего мужчину, который оказался водителем российского дипломата. На сайте Leboncoin он мог перепродать более 300 похищенных велосипедов на сумму около €100 тыс.

Подозреваемого взяли под стражу, но вскоре отпустили. Издание 20 Мinutes уточнило, что гражданин России не имел статус дипломата. Его освободили до продолжения предварительного расследования.

Когда его захотели вызвать на допрос, в консульстве ответили, что их сотрудник вернулся в Россию из-за проблем со здоровьем.

Консульство России ответило журналистам, что не будет комментировать этот случай, чтобы не разглашать личные данные подозреваемого.

Выдан ордер на обыск. Если подозреваемый не будет найден по прошествии определенного периода времени, его могут судить по умолчанию. Порученное ведомственной безопасности, расследование все еще продолжается.