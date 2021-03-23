 

В Ровно в тройное ДТП попала “скорая” с инфицированным коронавирусом

23.03.2021, 15:04, Новости дня
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Утром 23 марта в Ровно “скорая” с инфицированным коронавирусом попала в ДТП. Об этом в Facebook проинформировал Ровенский областной центр.

“В Ровно на перекрестке улиц Грушевского и Орлова произошла авария. Легковой автомобиль, который выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении карете “скорой” с проблесковыми маячками. В результате столкновения механические повреждения получил автомобиль “экстренки”. В карете “скорой” был ковидний пациент, которого транспортировали в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

В центре экстренной медпомощи отметили, что в ДТП никто не пострадал, но подчеркнули, что для “скорой” каждая минута “на вес золота”, и призвали водителей предоставлять карете с медиками преимущество в движении.

https://www.facebook.com/EMD.Rivne/posts/129129205819268

В полиции Ровенской области Общественному подтвердили факт ДТП. По словам спикера ведомства Оксаны Юрченко, в “скорую” въехал Daewoo Lanos, повреждение получил также автомобиль BMW. На водителя Daewoo составили административные материалы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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