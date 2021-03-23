 

Лукашенко отреагировал на сообщения о своем богатстве

23.03.2021, 15:00, Разное
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Во вторник, 23 марта, белорусский президент выступил с речью перед сотрудниками Минского производственного кожевенного объединения. Александр Лукашенко заверил, что действует из двух интересов – повышения уровня жизни граждан и построения сильного государства.

Политик также назвал враньем сообщения о своем богатстве. Лукашенко отметил, что у него нет и никогда не было “золотого дна”: “У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов”. Он добавил, что Белоруссия состоялась как государство, и он не может его погубить.

В начале марта на ютуб-канале NEXTA был опубликован фильм “Золотое дно”, рассказывающий о богатствах Александра Лукашенко. Авторы расследования утверждают, что глава республики нажил завидное состояние через коррупционные схемы. По их словам, политик обладает дорогой недвижимостью, собственным авто– и авиапарком.

Во второй половине 2020 года по Белоруссии прокатилась волна беспорядков. Сотни оппозиционеров вышли на улицы и потребовали отставки Александра Лукашенко. Главу страны обвинили в подделке голосов на выборах. Сам политик назвал прошедшее голосование честным, но при этом допустил, что губернаторы могли нарисовать ему один-два процента.



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