 

Большинство россиян поддержали замедление Twitter

23.03.2021, 15:00, Разное
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Половина опрошенных знакомы с решением Роскомнадзора замедлить работу Twitter. Большинство респондентов поддержали такую меру. Свое мнение по этой теме смогли сформулировать 45% граждан.

Меры в отношении Twitter 77% респондентов назвали справедливыми. При этом 73% опрошенных считают возможной полную блокировку социальной сети в России в течение месяца, если она не удалит запрещенную информацию.

Роскомнадзор начал замедлять Twitter 10 марта. Мера действует на 100% мобильных устройств и на 50% компьютеров.

Ведомство обнаружило в социальной сети более трех тысяч противоправных материалов с суицидальным, наркотическим и порнографическим контентом. С 2017 года РКН направил в администрацию Twitter 28 тысяч требований об удалении запрещенной информации. Американская платформа не стала выполнять требования.

Исправлять ситуацию Twitter начал только после замедления работы соцсети в России. В настоящий момент удалено треть деструктивного контента.

Но темпы блокировки подобных материалов неудовлетворительные, считают в РКН. Более того, в соцсети появляются новые публикации с пропагандой суицида, детской порнографией и информацией о распространении и употреблении наркотиков, сообщили в Роскомнадзоре.

Американской платформе не удастся бесконечно игнорировать обращения Роскомнадзора. Если Twitter не удалит запрещенную информацию, то будет заблокирован на территории России.



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