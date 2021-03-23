Лодки под водой шумят — в этом Путин виноват!

Мы уже привыкли, что Россию обвиняют в чем попало, а потому никакие заявления Запада здравомыслящих людей давно не удивляют. Как известно, там всякие глупости готовы повторять как мантру. Однако ж надо было додуматься, что в исчезновении из ирландских вод дельфина по имени Фунги виновата наша страна! Мало того, загубить любимца местных жителей мог, оказывается, лично российский президент!

Перед глазами возникает жутковатая картинка, как главнокомандующий нашими вооруженными силами отдает команду флоту: «Догнать, поймать и уничтожить похитить!» На первый вариант просто рука не поднимается, поскольку невозможно представить, что такой любитель всевозможной живности, как Владимир Владимирович, мог бы отдать подобный приказ.

А вот ирландский сенатор запросто обвинил его в пропаже морского млекопитающего. Нед О’Салливан, ничтоже сумняшеся, объявил, что «в этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин».

Эти домыслы всему миру поведала британская газета для ирландской общины The Irish Post. По мнению сенатора, к пропаже дельфина, должно быть, причастен сам президент России. Дескать, по вине вездесущих граждан этой страны (не иначе как под предводительством Владимира Путина) животное исчезло из гавани Дингла, что находится в графстве Керри.

Бедняга Фунги пропал не сегодня или вчера, а несколько месяцев назад. Лучше разбирающийся в животных Малколм Нунан, тамошний министр экологии, хоть и признал, что в теории подводных шумов, которой обосновывал свое обвинение Нед О’Салливан, есть смысл, но от обвинения России все же отказался.

Гипотеза эта предполагает, что дельфинам могут вредить акустические помехи, поскольку китообразные используют эхолокацию, как и подводные лодки. Представьте себе, субмарины всех стран, а не только российские.

Однако стаи этих животных и сами умеют пользоваться присутствием в среде их обитания различных морских судов. Например, они специально плыли однажды перед американской подводной лодкой класса «Вирджиния» во время учений. Дельфины то и дело ныряли и выныривали, причем не только ради развлечения.

Эти умнейшие обитатели океанских просторов носятся перед подводными лодками и кораблями, поскольку те гонят перед собой во время движения огромную волну. Поймав ее, целые стаи дельфинов плывут со скоростью 60-65 км/ч, тогда как обычно им удается достигать максимум 40 км/ч. Вполне возможно, и Фунги присоединился к своим собратьям в открытом море, и теперь наслаждается свободой и скоростным полетом в волнах.

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