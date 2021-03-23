 

Вакцинация Владимира Путина от COVID-19 отменена из-за его опоздания в поликлинику

23.03.2021, 14:44, Разное
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Президент России не смог сегодня сделать прививку от коронавируса. Его запись была аннулирована из-за того, что опоздал на приём к врачу более, чем на два часа.

То, что Владимир Путин собирается сделать прививку, сообщили в понедельник. Однако он записался на вакцинацию ещё неделю назад через сайт mos.ru. Сегодня в 13:42 его ждали в 175-й поликлинике Депздрава Москвы на улице Старый Гай, 5. К назначенному времени здание осмотрела охрана, снайперы заняли позиции на крышах, из поликлиники вывели пациентов и лишних врачей. Однако президент не появился.

Кортеж Путина въехал на улицу Старый Гай в три часа. К этому времени терапевт, который должен был его осматривать перед вакцинацией, закончил смену и уехал. Медсестра прививочного кабинета готова была сделать инъекцию, но без осмотра врача это невозможно. Обратиться к другим терапевтам было нельзя, их анкеты не проверила заранее ФСО и они стояли на улице за вторым рядом оцепления.

– Я понимаю, у президента дела, но меня тоже можно понять. Смена до двух, а в три у меня приём в частной клинике, я должен зарабатывать. Если Владимир Владимирович хотел привиться, ему надо было прийти в 13:42, а лучше чуть пораньше. Тогда бы всё сделали, – объяснил своё отсутствие терапевт Леонид Тимашук.

Президент перезаписался на вакцинацию на другой день, однако дату и время ФСО скрывает из соображений безопасности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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