Ученые: Расстройства личности и шизофрения считаются самыми тяжелыми психическими расстройствами

Ученые Университета Квинсленда заявляют, что самыми тяжелыми расстройствами психики считаются шизофрения и расстройства личности. Итоги опытов опубликовали в издании The Lancet Psychiatry.

Специалисты изучали группу из 6,9 миллионов обитателей Дании в Датском центральном реестре психиатрических исследований, чтобы постигнуть тяготы инвалидизации, которые связаны с 18 психическими расстройствами и заболеваниями, которые взаимосвязаны с применением психоактивных препаратов. Информация была использована для разрабатывания новой методики определения инвалидности, учитывая сопутствующие болезни.

Ученые поняли, что расстройства личности и шизофрения считаются самыми инвалидизирующими болезнями психики. Итоги опытов продемонстрировали, как шизофрения, аутизм и тревога приводят к нетрудоспособности в разных возрастах. Новая методика определения психических форм инвалидности (HeLP) помогает определять ее степень при разных психических болезнях индивидуально. Люди, которые имеют врожденные психические расстройства, подвержены большему числу сопровождающих болезней и высоким показателям нетрудоспособности по маркам HeLP. Исследователи не теряют надежды, что следующие опыты на основе этой методики дадут новую информацию о том, как коморбидность оказывает влияние на глобальный груз заболеваний.

Источник: medicalinsider-ru.turbopages.org