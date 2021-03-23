 

На квартиру покойной Юлии Началовой не нашлось покупателей

23.03.2021, 14:42, Разное
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На шикарную квартиру покойной певицы Юлии Началовой в Москве не нашлось покупателей. Объект недвижимости был снижен в цене на 10 миллионов рублей.
Экс-гражданский супруг Юлии Началовой заявил, что претендует на долю в квартире артистки. В связи с этим родственники покойной исполнительницы решили продать объект недвижимости, чтобы расплатиться со спортсменом. Предварительно риелторы оценили элитные апартаменты в 100 миллионов рублей, но покупателей за такую цену на них не нашлось. Тогда родители Началовой приняли решение снизить первоначальную стоимость на 10%.

Всеми вопросами относительно продажи квартиры занимается отец артистки Виктор Началов, также у семьи есть адвокат. Хоккеист Фролов не отказывается от своих намерений и по-прежнему желает быстрее получить свою долю. Напрямую с родителями покойной экс-возлюбленной он связывался только один раз.

О правах на часть квартиры спортсмен заявил еще в декабре прошлого года. Он рассказал, что у него с Началовой был договор, в рамках которого артистка переписала на него половину своего жилья, а взамен получила 20 миллионов рублей. Саму же квартиру покупал второй муж певицы Евгений Алдонин. В браке с ним на свет появилась дочь Вера, которая сейчас проживает вместе с родителями Началовой, но тесно общается с отцом.

Источник: bloknot.ru



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