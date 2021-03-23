 

Алена Водонаева купила свой первый в жизни бизнес

23.03.2021, 14:42, Разное
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Бывшая участница проекта «Дома-2» Алена Водонаева похвасталась тем, что самостоятельно купила первый в своей жизни бизнес. До этого знаменитость вела проекты только в партнерстве с кем-либо. Она не любит бюрократию, поэтому никогда не хотела оформлять на себя какие-либо документы.
Сейчас Водонаева полностью созрела для того, чтобы вести бизнес самостоятельно. Она купила готовый салон красоты под ключ в Хамовниках. Рядом находится множество кафе и парков, есть удобная парковка. Мебель для салона уже заказана, но из-за пандемии ее доставят только через три месяца.

У Водонаевой началась новая глава в жизни. Она рада, что может поделиться счастливыми моментами со своей аудиторией. Знаменитость приглашает потенциальных клиентов в гости, также Водонаева будет рада видеть всех, кто уже успел побывать в ее салоне на Новом Арбате.

Ведущая гарантирует высокое качество предоставляемых услуг. Цены на маникюр в новом салоне поднимутся на 300 рублей, а на окрашивание волос – на 1000 рублей. Данная мера является вынужденной, поскольку в этом году существенно подорожали расходные материалы.



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