«Скопинского маньяка» депортируют в США

Российские власти вышлют в США «скопинского маньяка» Виктора Мохова, чтобы обезопасить россиян.

МИД России объявил Мохова персоной нон грата и потребовал от него покинуть страну в течение 48 часов.

Поводом для высылки «скопинского маньяка» стало отсутствие законных оснований для его дальнейшего содержания в неволе. Мохов отбыл назначенное судом наказание, но его нездоровая публичная активность вызвала определенное беспокойство властей.

Интервью маньяка Ксении Собчак и последовавший за этим рост популярности вынудили Кремль принять решение о его депортации. Некоторые политологи уже прочили Мохову победу на думских выборах в сентябре. А по неофициальным социологическим опросам рейтинг доверия «скопинскому маньяку» почти сравнялся с рейтингом доверия президенту.

– Россия это не место для психически больных и сексуально озабоченных. Есть такая прекрасная страна — США. Вот туда мы Мохова и отправим. Тамошние правозащитники и журналисты обожают подобных персонажей. Пусть там интервью дает, может, еще и Нобелевку получит, — заявил представитель отдела депортации МИД Руслан Ежов.

Мохову приобретут билет на самолет за счет государства и отправят ближайшим рейсом в Вашингтон. По прибытии в Америку «скопинскому маньяку» аннулируют российское гражданство и он уже никогда не сможет вернуться в Россию.

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