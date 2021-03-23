 

«Скопинского маньяка» депортируют в США

23.03.2021, 14:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские власти вышлют в США «скопинского маньяка» Виктора Мохова, чтобы обезопасить россиян.

МИД России объявил Мохова персоной нон грата и потребовал от него покинуть страну в течение 48 часов.

Поводом для высылки «скопинского маньяка» стало отсутствие законных оснований для его дальнейшего содержания в неволе. Мохов отбыл назначенное судом наказание, но его нездоровая публичная активность вызвала определенное беспокойство властей.

Интервью маньяка Ксении Собчак и последовавший за этим рост популярности вынудили Кремль принять решение о его депортации. Некоторые политологи уже прочили Мохову победу на думских выборах в сентябре. А по неофициальным социологическим опросам рейтинг доверия «скопинскому маньяку» почти сравнялся с рейтингом доверия президенту.

– Россия это не место для психически больных и сексуально озабоченных. Есть такая прекрасная страна — США. Вот туда мы Мохова и отправим. Тамошние правозащитники и журналисты обожают подобных персонажей. Пусть там интервью дает, может, еще и Нобелевку получит, — заявил представитель отдела депортации МИД Руслан Ежов.

Мохову приобретут билет на самолет за счет государства и отправят ближайшим рейсом в Вашингтон. По прибытии в Америку «скопинскому маньяку» аннулируют российское гражданство и он уже никогда не сможет вернуться в Россию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Мнение: Преодоление снарядного голода, экспорт сахара и оправдание убийства Николая II

26.02 / Мнение: О защитниках Отечества и охранниках Режима™

28.11 / Мнение: Ходят еще по нашей земле мошенники и проходимцы

18.02 / Мнение: Склонен к побегу

17.10 / Кафедра госкормления

11.10 / Мнение: А на плече горит клеймо

02.12 / Надежда Бабкина не поможет больным COVID-19 своей плазмой

11.11 / В Алтайском крае заражение медиков COVID-19 после вакцины объяснили «иммунным окном»

17.09 / В России повысят налог для богатых – подробности

30.09 / Мнение: НеМихаил – заложник грязного заказчика, хейтер Домогацкого и «любимчик» Лены Миро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска