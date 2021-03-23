Несколько привившихся «ЭпиВакКороной» добровольцев заболели тяжёлой формой COVID-19



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Из письма следует, что 120 участников финальной фазы клинических исследований сдали анализ на антитела с помощью тест-системы, рекомендованной Роспотребнадзором. Она доступна только в Москве, а тесты других производителей не обнаруживают антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной». У 30% результаты были отрицательными, и поэтому как минимум треть привитых не получили иммунную защиту, считают добровольцы.

Добровольцы организовали собственное исследование способности вакцины нейтрализовать коронавирус. Анализ проб сывороток крови привитых провел старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, ассоциированный профессор Мичиганского университета Александр Чепурнов.

«В нашем эксперименте ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных «ЭпиВакКорона», не смог нейтрализовать SARS-CoV-2. О таких же результатах нам сообщили другие анонимные лаборатории», — рассказали авторы письма.

Опасения добровольцев подтверждают случаи заболевания COVID-19 среди привитых, в том числе в тяжелых формах. Авторы письма сообщили о 18 пациентах с обширным поражением легких, которым потребовалась госпитализация. Добровольцы попросили Михаила Мурашко провести независимое от Роспотребнадзора исследование, поскольку научный центр «Вектор» находится под контролем ведомства. «В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 и ожиданием третьей волны в нашей стране, мы обеспокоены нашей безопасностью, безопасностью наших близких и всех граждан страны», — заключили авторы.

Ученые усомнились в эффективности и безопасности вакцины «ЭпиВакКорона»

Роспотребнадзор заявил о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», ссылаясь на результаты первой и второй фазы клинических испытаний. В научном сообществе к вакцине сложилось неоднозначное отношение: разработчики до сих пор не опубликовали подробные данные о препарате и есть вероятность, что «ЭпиВакКорона» имеет серьезные недостатки.

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В январе та же группа добровольцев обратилась к органам здравоохранения и научному центру «Вектор». Добровольцы настаивали на досрочном «расслеплении» — раскрытии информации о получении вакцины или плацебо, чтобы иметь возможность получить прививку. Раскрытие информации предусмотрено только по окончании клинических испытаний — 180 дней. Авторы открытого письма сообщили, что подписали соглашение об участии в тестировании «ЭпиВакКороны» до того, как в стране началась массовая вакцинация.

Добровольцы также сообщили, что лабораторное тестирование на антитела, которое они проводят самостоятельно и за свой счет, показывает результаты ниже референсного значения. Разработчик вакцины научный центр «Вектор» утверждает, что определение титра антител возможно только с помощью специальной тест-системы, но не сообщает, какой именно. Заказать такой тест самостоятельно в лаборатории нельзя.