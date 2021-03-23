Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей

Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств», – сказал Кудрин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

При этом, по его словам, аудиторы за прошлый год выявили в целом меньше нарушений, чем обычно – это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений была отменена часть проверок, а оставшиеся проходили по большей части в удаленном формате.

В текущем году Счетная палата планирует провести два контрольных мероприятия в госкорпорации «Роскосмос». Аудиторы проверят использование средств, выделенных на федеральную целевую программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», а также на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2020 годах и истекшем периоде 2021 года, передает РИА «Новости».

В феврале Счетная палата называла Роскосмос в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года.