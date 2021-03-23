 

ЦСКА назначил главным тренером бывшего игрока клуба Олича

23.03.2021, 14:30, Новости дня
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Новым главным тренером футбольного ЦСКА стал бывший футболист клуба Ивица Олич, выступавший за команду в 2003 – 2006 годах, сообщила пресс-служба москвичей.

«ПФК ЦСКА и Ивица Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта – его представят команде, и он проведет свою первую тренировку», – сказано в сообщении на сайте ЦСКА.

Накануне клуб объявил об уходе в отставку с поста главного тренера белорусского специалиста Виктора Ганчаренко, возглавлявшего команду с декабря 2016 года.

Олич в составе ЦСКА становился трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. Хорват сыграл за ЦСКА 116 матчей, в которых забил 44 гола.



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