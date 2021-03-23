 

Кьяра Ферраньи и Fedez стали родителями во второй раз

23.03.2021, 14:20, Разное
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Радостная новость в звездном итальянском семействе: у 32-летнего фэшн-блогера и дизайнера Кьяры Ферраньи и 31-летнего рэпера Fedez (Федерико Лючия) родилась дочка. Малышку назвали Витторией. Около часа назад оба родителя опубликовали на своих страницах в Instagram ее первое фото.

23 марта 2021. Наша Виттория,

— написали они. Судя по геолокации, роды прошли в Милане.

Напомним, Кьяра Ферраньи и ее муж Федерико Лючия, более известный под псевдонимом Fedez, в начале октября объявили о том, что готовятся стать родителями во второй раз. Спустя неделю Кьяра рассекретила пол будущего малыша. Обычно знаменитости устраивают по этому поводу так называемую “гендер-пати”, на которую приглашают родных и друзей и при них разрезают торт с цветной начинкой или лопают шарики с конфетти голубого или розового цвета. Но Кьяра от всего этого отказалась, записав милое видео с их с Федерико сыном Лео. Кстати, всего пару дней назад ему исполнилось три года.

Кьяра Ферраньи и Федерико Лючия с сыном Лео

Федерико сделал предложение Кьяре во время своего выступления весной 2017 года. Однако свадьбу пришлось отложить: в конце октября стало известно, что Кьяра ждет ребенка. Малыш Лео появился на свет в марте 2018 года в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В сентябре 2018-го Кьяра и Федерико поженились. Церемония прошла в живописных окрестностях итальянского палаццо Dimora delle Balze. Праздник по случаю бракосочетания в сицилийском Ното начался за день до самой церемонии. Для своих многочисленных родственников и друзей пара арендовала несколько самолетов, украшенных хештегом #TheFerragnez. А вечером в Рalazzo Nicolaci гостей ждал первый праздничный ужин – репетиционный, на котором прозвучали трогательные речи друзей и родителей. Закончился праздник глубоко за полночь концертом Федерико Лючии и вечеринкой в парке аттракционов. 



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