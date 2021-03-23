Сотрудника консульства РФ в Страсбурге заподозрили в продаже краденых велосипедов

на 100 тысяч евро.

Гражданина России, который работал водителем в российском консульстве в Страсбурге, заподозрили в похищении и продаже краденых велосипедов. Как сообщает радиостанция France Bleu, правоохранители подозревают его в продаже около 300 велосипедов на сумму 100 тысяч евро.

Фото: Alain Fontanel / Facebook

Продажа осуществлялась через популярный французский сайт объявлений Leboncoin. Расследование началось в начале февраля после того, как бывший заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель обнаружил на Leboncoin объявление о продаже своего пропавшего дорогостоящего электрического велосипеда. На сайте велосипед продавался за полцены. В объявлении также была информация о продаже трех других велосипедов из той же серии.

Фонтанель написал заявление в полицию, которая затем договорилась о встрече с продавцом. Как пишет France Bleu, продавец ждал «покупателей» у бокового входа в российское консульство. Он также предъявил «покупателям» поддельную фактуру о покупке велосипеда с печатью консульства.

ОБНОВЛЕНИЕ

Фонтанель входит в исполком президентской партии «Вперед, Республика!», а также является действующим депутатом муниципального совета Страсбурга от этой партии.

Как пишет AFP, подозреваемого, человека 40 лет, не имеющего дипломатической неприкосновенности, задержали по этому делу 14 февраля. После 24 часов под стражей его отпустили под обязательство являться в полицию. Однако, по данным источников агентства, он уехал в Россию и более на допросы не являлся. Издание 20 minutes уточняет, что около 300 объявлений о продаже велосипедов было опубликовано в его аккаунте на Leboncoin с января 2020 года.

Как утверждает Фонтанель, другой человек, который вышел вместе с «продавцом» и «выполнял роль переводчика», был отпущен, так как «обладал дипломатическим паспортом». Он также уточняет, что его велосипед украли перед зданием постоянного представительства Франции в Совете Европы.

В консульстве РФ в Страсбурге отказались комментировать AFP эту информацию, назвав ее «личной». Как утверждает France Bleu, ранее «работодатели» ответили, что этот человек уехал в Россию из-за проблем со здоровьем. Французская полиция объявила его в розыск. Следствие ведет дирекция общественной безопасности департамента Нижний Рейн. «Новая газета» также обратилась за комментарием в консульство.

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