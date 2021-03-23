 

Япония взялась за «шпионов» из России, Китая и КНДР

23.03.2021, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В иностранном департаменте японской полиции общественной безопасности появляется новый отдел, а также увеличивается численный состав оперативных работников. Как пишет Mainichi Shimbun, таким образом Япония, где озабочены нарастанием активности шпионской деятельности, расширяет и усиливает кадрами борьбу с разведчиками из России, Китая и Северной Кореи.


Reuters

В полиции общественной безопасности Главного полицейского управления Японии, отвечающей за контрразведывательную работу против шпионажа со стороны иностранных государств, с 1 апреля нынешнего года происходит организационное и кадровое усиление. Как пишет Mainichi Shimbun, к трём имеющимся отделам будет добавлен четвёртый, который будет специализироваться исключительно на контрразведывательной работе по Северной Корее. 

В настоящее время в составе иностранного департамента имеется три отдела: 1-й, специализирующийся на РФ и странах Восточной Европы, 2-й, в зону ответственности которого входят Китай, Северная Корея и страны Юго-Восточной Азии и 3-й — антитеррор. 

Реорганизация коснулась в первую очередь 2-го отдела. В настоящее время его численный состав — 170 человек. В отдельное направление выделяется контрразведывательная работа против Северной Кореи. Для этого создаётся новый 3-й отдел с численностью 90 оперативных сотрудников. За 2-м отделом сохраняется Китай и страны Азии. Его численность устанавливается в 110 человек. Бывший 3-й отдел переименовывается в 4-й и продолжает борьбу с террористическими и экстремистскими организациями.

Руководство полиции общественной безопасности считает, что более чёткая объектно-страновая специализация подразделений спецслужбы позволит повысить уровень контрразведывательной работы и компетентность сотрудников, что будет способствовать более гибкому и динамичному реагированию на возникающие вызовы и повысит уровень оперативной, разыскной, информационной и аналитической работы.

Как отмечает издание, данные действия обоснованы обеспокоенностью Японии нарастанием активности шпионской деятельности в стране. Так, в 2017 году в Китае введён в действие «Закон о государственной информации», который вменяет в обязанность всем государственным и частным организациям работу по сбору необходимой китайскому государству информации. Объектами действия этого закона становятся в том числе исследователи, учёные, стажёры и другие сотрудники, даже не принадлежащие к государственным структурам, которые могут оказаться шпионами. 

В полиции общественной безопасности считают, что целями их интереса являются не только японские государственные секреты, но и коммерческая и научная информация, и вообще любая интеллектуальная собственность. 

Что касается Северной Кореи, то в оперативных подразделениях полиции общественной безопасности существуют опасения того, что чем более трудной становится экономическая ситуация в КНДР, тем активнее режим предпринимает специальные акции по незаконному получению иностранной валюты и иностранных товаров и продовольствия. Издание отмечает, что в японских спецслужбах имеется «достоверная информация о том, что северокорейские организации усиливают и делают более изощрённым поиск путей незаконного получения иностранных товаров, в частности, морепродуктов, зачастую даже «прикидываясь» структурами, принадлежащими государствам, враждебно относящимся к Пхеньяну».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Меланья Трамп напишет мемуары о жизни в Белом доме

27.01 / Sky News – «средневековая чума» — в Бразилии опасаются ухудшения и без того тяжёлого положения из-за коронавируса

21.11 / Times – «ведут себя, как коммунисты» — польский премьер отчитал ЕС за авторитарное поведение

14.09 / Кроссовер Geely Coolray приехал в Малайзию, как Proton X50

14.01 / Blue Origin успешно запустила пассажирскую ракету

27.08 / Появилось видео с проехавшим по трассе «Таврида» Путиным

01.03 / В РФ официально стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A версии 4G

27.01 / ФРС сохранила базовую процентную ставку на нулевом уровне

10.09 / Стало известно о самочувствии первых 13 привитых от коронавируса москвичей

12.01 / 11 января боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим тишины, погиб украинский военный – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска