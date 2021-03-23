Верховный суд США пересмотрит отмену смертного приговора Царнаеву

Верховный суд США согласился рассмотреть прошение Минюста о восстановлении смертного приговора, вынесенного Джохару Царнаеву за осуществление теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, суд пересмотрит постановление апелляционного суда, который отменил смертный приговор из-за того, что судья первой инстанции не удостоверился должным образом в беспристрастности присяжных.



Reuters

Верховный суд США согласился рассмотреть прошение Министерства юстиции о восстановлении смертного приговора Джохару Царнаеву, который устроил теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, пишет The Wall Street Journal.

В частности, суд сообщил, что собирается пересмотреть июльское постановление апелляционного суда, в котором утверждается, что смертный приговор не может иметь силы, поскольку судья первой инстанции не удостоверился должным образом в том, что присяжные не были ангажированы в результате деятельности СМИ.

Министерство юстиции подало апелляцию в Верховный суд в последние месяцы администрации Трампа, описав это дело как «один из самых важных судебных процессов по преступлениям террористической направленности в истории США», а также призвав суд «вновь направить его в сторону вынесения справедливого окончательного вердикта».

Царнаев и его старший брат Тамерлан заложили самодельные взрывные устройства на финише марафона в апреле 2013 года, при детонации которых погибли три человека при более чем 260 раненых, 17 из которых лишились конечностей. Несколько дней спустя террористы также застрелили одного полицейского при попытке к бегству. Впоследствии в ходе стычки с полицией Тамерлан был убит.

Президент США Джо Байден выступает против смертной казни. Во время своей предвыборной кампании он пообещал приложить усилия для того, чтобы покончить со смертной казнью как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Хотя Минюст США пытается восстановить смертный приговор, вынесенный Царнаеву, юридические тонкости этого дела беспокоят сторону обвинения. Речь, в частности, идёт как о проверке, призванной удостовериться, что присяжные не предвзяты из-за широкого освещения теракта на Бостонском марафоне, так и о списке доказательств, которые сторона защиты имеет право приобщить к делу с целью смягчения приговора.