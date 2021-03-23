 

С нехваткой воды столкнулась четверть мирового населения

23.03.2021, 14:14, Новости дня
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Вода становится всё более редким ресурсом: на данный момент почти четверть мирового населения сталкивается с нехваткой её запасов, передаёт France 24. Как отмечает канал, подобная ситуация приводит не только к проблемам в сельском хозяйстве, но и становится причиной геополитических конфликтов.

Вода — это ресурс, который год от года становится всё более редким. На данный момент почти четверть мирового населения испытывает серьёзную нехватку воды. В последние годы даже крупные города вроде Рима, Лос-Анджелеса и Кейптауна оказались под угрозой перидической засухи. Изменения в климате оказывают повсеместное влияние на запасы водных ресурсов различных стран. Тайвань, например, столкнулся с самой серьёзной засухой за последние полвека после того, как в прошлом году наблюдалось пониженное количество сезонных тайфунов.

Отчаяние сподвигло людей на бурение колодцев, посев облаков с помощью авиации и даже молитвы, воздаваемые морской богине Мацзу. В основном нехватка воды ощущается на западной оконечности острова, где люди продолжают заниматься сельским хозяйством.

ТЯНЬ ШОУСИ, рисовод: Если воды будет всё так же не хватать, если мы будем оставлять залежную землю, те инструменты, в которые мы вкладывали деньги, пропадут зазря.

Нехватка водных ресурсов также подлила масла в огонь напряжённости между странами. Самым ярким примером тому стала река Нил и Плотина великого возрождения Эфиопии. С самого начала строительства в 2011 году дамба была объектом критики со стороны Судана и Египта, которые опасаются того, что им ограничат доступ к Нилу.

Иордан также стал камнем преткновения: Ливан, Израиль, Сирия и Иордания борются за контроль над рекой, в то время как она пересыхает на фоне роста уровня потребления.

Дата выхода в эфир 22 марта 2021 года.



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