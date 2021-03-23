Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 23 марта сделал прививку против коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Прививку политику сделали, так как он планирует принять участие в саммите “Большой семерки” в Великобритании.

Южнокорейскому президенту сделали прививку в медицинском центре Чонногу, недалеко от его резиденции в Сеуле. Вместе с ним вакцинировали и первую леди страны Ким Чон Сук, а также девятерых чиновников, которые будут сопровождать их в поездке в Великобританию в июне.

Как отмечает агентство, Южная Корея начала программу вакцинации препаратом AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше 23 марта после задержки, связанной с опасениями по поводу ее безопасности. Накануне местные органы здравоохранения заявили, что они не обнаружили никаких доказательств связи между вакциной и сообщениями о тромбах.

По данным Bloomberg, всего в Южной Корее привили от коронавируса более 677 тыс. человек, а по всему миру сделали уже 458 млн прививок.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

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