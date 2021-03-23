 

Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca

23.03.2021, 14:10, Новости дня
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 23 марта сделал прививку против коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Прививку политику сделали, так как он планирует принять участие в саммите “Большой семерки” в Великобритании.

Южнокорейскому президенту сделали прививку в медицинском центре Чонногу, недалеко от его резиденции в Сеуле. Вместе с ним вакцинировали и первую леди страны Ким Чон Сук, а также девятерых чиновников, которые будут сопровождать их в поездке в Великобританию в июне. 

Как отмечает агентство, Южная Корея начала программу вакцинации препаратом AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше 23 марта после задержки, связанной с опасениями по поводу ее безопасности. Накануне местные органы здравоохранения заявили, что они не обнаружили никаких доказательств связи между вакциной и сообщениями о тромбах.

По данным Bloomberg, всего в Южной Корее привили от коронавируса более 677 тыс. человек, а по всему миру сделали уже 458 млн прививок.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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