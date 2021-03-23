В России погибли трое военных, их выбросило из бомбардировщика

23 марта на аэродроме в Калужской области России в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 погибли трое военных. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что когда у самолета на земле запускали двигатели, сработали катапульты.

Среди погибших – командир полка, в момент срабатывания катапульты он находился а месте инструктора.

Информацию о погибших и сработавшей системе катапультирования ТАСС подтвердили в минобороны РФ.

В единой дежурной диспетчерской службе в Калужской области агентство проинформировали, что жертв среди мирного населения в результате инцидента не было.

Ту-22М – советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, может нести ядерное оружие. Модификация Ту-22М3 имеет более мощные и экономичные двигатели.

Кресло такого самолета при катапультировании выбрасывает на высоту 150 метров, пишет “Википедия”.

—