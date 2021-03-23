“Сушняк после местного алкоголя!”, “У кого длиннее – у Леси или Оли?”. В сети обсуждают фото Никитюк

Украинская ведущая Леся Никитюк 23 марта в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в черном миниплатья. Она запечатлена лежащей на диване

“Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты”, – написала Никитюк..

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Подписчики ответили телеведущей.

“Сушняк после местного алкоголя!!!” – написал zvarich_88.

“Самое длинное – это Лесин язык, ой, я хотела написать ноги! Конечно, ноги”, – ответила kris_avetis.

“А еще есть ноги Поляковой”, – написал rus9437.

“Интересно, у кого длиннее, у Леси или у Оли?” – спросила leviz_nata_.

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

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