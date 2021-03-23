 

Французский филиал IKEA обвинили в шпионаже за сотрудниками

23.03.2021, 14:10, Новости дня
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Французский филиал компании IKEA предстал перед судом по обвинению в использовании сложной системы слежки за сотрудниками и соискателями вакансий с использованием частных детективов и полицейских. Об этом 22 марта сообщило издание The Guardian.

Схему слежки в 2012 году раскрыли французские издания Le Canard Enchaîné и Mediapart. Правоохранители начали расследование после того, как профсоюз Force Ouvrière подал юридическую жалобу.

Прокуроры говорят, что IKEA France создала “шпионскую систему”, собирая информацию о частной жизни сотен действующих и будущих сотрудников, включая конфиденциальную информацию о судимости.

После разоблачения компания уволила четырех своих руководителей, но IKEA France, в которой работает 10 тыс. человек, по-прежнему грозит штраф в размере до €3,75 млн.

В число 15 человек, предстающих перед судом, входят бывшие менеджеры и руководители магазинов, такие как бывший генеральный директор Стефан Вановербеке и его предшественник Жан-Луи Байо. Среди обвиняемых также четыре сотрудника полиции, которым вменяют передачу конфиденциальной информации.

В общем организатором и участникам шпионской системы предъявляют обвинения в незаконном сборе личной информации, получении незаконно собранной личной информации и нарушении профессиональной конфиденциальности, по некоторым из пунктов обвинения фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Следователи считают, что главным организатором шпионской системы был бывший директор по управлению рисками IKEA France Жан-Франсуа Пэрис. По данным прокуратуры, он регулярно отправлял списки имен сотрудников частным детективам для их проверки.

Суд расследует действия IKEA France в период с 2009 по 2012 год, но прокуратура утверждает, что шпионить за сотрудниками компания начала почти десятью годами ранее.

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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