Саакашвили: Жмак пытался реформировать “Укрзалізницю”, но за нее борются слишком большие группы интересов

Владимира Жмака уволили с должности главы правления “Укрзалізниці” из-за борьбы групп интересов за передел собственности компании, заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала “Україна 24”. Саакашвили подчеркнул, что коррупционеров не устраивала реформа “Укрзалізниці”, которую начал Жмак.

“Что такое “Укрзалізниця”? Которая берет из одного кармана государства, перекладывает в другие? Схемы и все эти вещи легче проворачивать, когда нет прозрачности, нет конкуренции, нет рынка. А он пытался ввести какие-то рыночные элементы”, – сказал политик.

Он считает, что “Укрзалізницю” могли возродить быстрые реформы, но сейчас компанию просто “убили”.

“Единственная попытка ее оживить – это открыть, создать рыночные условия, прозрачность, разделить, чтобы финансы не были общими, а все знали, где бухгалтерия здесь одна, – сказал Саакашвили. – Ситуация была такая, что такими темпами никого просто так не снимают. Создали следственную комиссию в парламенте, чтобы исследовать разграбление железной дороги до него [Жмака], и почему-то забыли про предшественника и прямо предложили Кабмину снять его. Они сняли его за рекордный срок – за один день”.

Саакашвили убежден, что такая скорость показывает заинтересованность в увольнении Жмака со стороны коррупционеров.

“Мне кажется, что это все неспроста. Это больше всего связано с тем, что он действительно кого-то сильно задел, мне так кажется (…) Там другие закулисные игры. Реально большие группы интересов борются за передел этой собственности”, – подчеркнул Саакашвили.

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Кабинет Министров Украины назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці” 26 августа прошлого года. 17 марта правительство поддержало досрочное прекращение полномочий Жмака. Бывший председатель заявил, что “решение выглядит как минимум странно”, так как, по его словам, он никогда не получал негативных отзывов о своей работе от наблюдательного совета.

Решение наблюдательного совета и Кабинета Министров уволить с должности главы правления “Укрзалізниці” Владимира Жмака свидетельствует о том, что большой круг лиц, в том числе представители набсовета, не хотят реформ, считает экономист Борис Кушнирук.

Наблюдательный совет “Укрзалізниці” в ближайшее время начнет конкурсный отбор нового главы правления. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба компании.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

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