 

Разработчик “Спутника V” рассказал об эффективности повторной вакцинации

23.03.2021, 14:06, Разное
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Предсуществующий иммунитет к аденовирусам почти не влияет на развитие антител после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов, сообщил Гинцбург со ссылкой на ряд российских и зарубежных исследований.

По его словам, возможность ревакцинации без потери иммуногенности к целевому антигену научно доказана. Вторая вакцинация “Спутником V” может быть эффективнее первой, делает вывод Гинцбург.

Он отметил, что повторная вакцинация спустя шесть шесть месяцев повышает антитела у 100% добровольцев.

“Более того, наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа к целевому антигену”, – уточнил директор Центра имени Гамалеи.

“Спутник V” стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Сейчас применение препарата одобрено в 56 странах с населением более 1,4 миллиарда человек.

Вакцина создана на хорошо проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ей привились уже более двух миллионов человек.



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