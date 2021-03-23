Жаждал лавров Герострата? Просто пьяная бравада!

Думается, о Герострате он даже не слыхал. Этот житель родного города вождя пролетариата вряд ли страдает излишком знаний. Как, впрочем, и трудовым энтузиазмом. А зачем, собственно говоря? Всегда найдется кто-нибудь сочувствующий, например родня.

Как и большая часть маргиналов, 29-летний мужчина готов был вечно существовать за чужой счет. Благо, в Ульяновске он обитает не один. В Заволжском районе этого областного города проживает мать тунеядца, приютившая его с женой и детьми в своей квартире. Но и у самого родного человека однажды может кончиться терпенье: сынок-то мало того что бездельничает, так еще и горячительное глушит. Но, главное, платить по квитанции ЖКХ (а там набегают суммы немалые!) напрочь отказывается.

Казалось бы, поссорился с матерью — так повинись! Но не тут-то было. Тонкой душе записного пьяницы была нанесена такая травма, что выжечь ее можно было лишь каленым железом. За неимением оного неблагодарный сынок решил воспользоваться огнем. Да-да, сжечь эту проклятую квартиру, за которую еще платить надо!

А где в доме самое любимое место всякого неработающего индивида? Правильно, диван. Прямо скажем, оторвал его от сердца и поджег. Как еще соображения хватило дождаться, пока все родные уйдут из дома, и сбежать самому, а то бы одним пожаром дело не закончилось. Зато устроил соседям немалую развлекуху: те давай звонить пожарным. По сообщению диспетчера, на улицу Академика Павлова, где горела квартира, прибыла полиция, быстро выяснившая виновника преступления.

Поджигателя задержали сотрудники ППС. Выяснилось, что диван был подожжен умышленно. Кого собирался таким путем наказать герой, история умалчивает. В результате отвечать за весь ущерб придется самому злоумышленнику.

По факту поджога на него завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества в соответствии с признаками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ. Понятно, о родных преступник не задумывался. Интересно одно: где он сам собирается жить после отбытия наказания? А оно непременно последует. И, скорее всего, не штраф, который бездельнику платить нечем. В зависимости от размеров ущерба, ему грозит наказание, начиная с исправительных или принудительных работ до лишения свободы на пару лет.

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