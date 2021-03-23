Обещан утренний презент, а вышел грустный инцидент

Традиция радовать на 23 февраля всех мужчин подарками поистине неистребима. А в последнее время в тренде впечатления и ощущения. Да-да, вместо унылых носков или шестой по счету электробритвы герой праздника получает нечто приятное, способное остаться в памяти на всю оставшуюся жизнь.

А что может доставить среднестатистическому защитнику большее удовольствие, чем постельные забавы? Только безудержные забавы все в той же постели либо на близстоящих предметах интерьера. Трудно сказать, какие конкретно утехи привели к повреждению главного мужского достоинства нашего героя — да это и не столь важно.

«Как это?» — воскликнут все, ожидающие жутких подробностей. Не переживайте, «их есть у меня» в интернете. Нет-нет, там присутствует описание не самого процесса, а его результата, но зато во всей красе!

Итак, по порядку: 38-летний москвич завел себе, выражаясь языком официальных протоколов, сожительницу. Причем с недавних пор. Однако дело шло к законному браку. Все чувства парочки, как и должно быть у недавних любовников, были обострены до предела. А потому будущая супруга не придумала ничего более подходящего, чем провести праздничное утро, за получением сексуальных удовольствий, ну и предложила сожителю сюрприз.

Как водится, «что-то пошло не так»: мужчину пришлось в срочном порядке лечить. Вначале подручными домашними средствами, поскольку тот ощутил сильную боль в своем посиневшем и внезапно опухшем органе. Пришлось к месту наслаждения прикладывать лед, от коего никакого толка для бедняги не было.

Выход был один — медучреждение. Тамошние эскулапы в праздники и не такое видали. Без лишних разговоров мужчину госпитализировали и обнаружили у него перелом. Да-да, полового члена, что, вообще-то, не так часто бывает. Пациенту в таком случае показано лишь хирургическое вмешательство — другим путем эту травму не вылечить: нужно было остановить внутреннее кровотечение, ликвидировать гематому и восстановить целостность оболочки.

Последствия при отказе от операции могут быть самыми печальным, вплоть до импотенции. Но и после всех манипуляций восстанавливаться экспериментатор будет почти месяц. Короче, праздничный сюрприз удался на все сто!

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