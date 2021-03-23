В кино хоррора я фанат — теперь сам Дракула мне брат

Все бы ничего, коль превращение в вампира было бы только результатом наложения грима. Так нет, человек приобрел столь замечательный — в буквальном смысле: не заметить его невозможно! — облик, изуродовав себя кучей операций.

Причем весьма дорогостоящих: фанат всяческих хоррор-сриалов, вроде «Дневников вампира» и «Сверхъестественного», извел на это, несмотря на попытки сэкономить, 1000 фунтов стерлингов (приблизительно 103 000 наших деревянных). Его новый вампирский облик и описание всех манипуляций с собственным организмом опубликовал веб-сайт Unilad.

Джейсону Луису да Силва вступило в голову учинить подобные издевательства над собой, когда тому стукнуло 18 лет. Не иначе как скучно живется юношам в Бразилии — такую бы энергию да в мирных целях! Впрочем, и какая-ни какая армия выбила бы эту дурь из башки безвозвратно. Да видно, не судьба. А потому из недоросля, черпавшего вдохновение в демонических и вампирских образах, он превратился в 25-летнего мужика, по сей день любующегося собой, «красавцем»:

«Моя любимая модификация — глаза. Каждый день я смотрю в зеркало и не могу поверить, что добился такого изменения. Я счастлив от мысли, что могу выглядеть так, как я всегда хотел».

Вот и начал да Силва с глаз. Понятно, что просмотр хоррор-фильмов не предупреждает об опасности подражания их героям, а стоило бы. Решив залить зенки, то бишь глазные яблоки, какой-то черной краской, тинейджер не осознавал, что рискует потерять зрение. Но как-то обошлось, что и подвигло страдальца к дальнейшей трансформации.

Вторым номером далеко идущей программы был рот. Операция по раздвоению кончика языка тоже прошла без эксцессов, и будущее исчадье ада взялось за зубы. Правильно, какой же вампир без клыков! Их-то он оформил фарфоровыми имплантатами. Но и этого фанату показалось мало: захотелось ему, чтобы язык стал черным. Пришлось наносить тату на всю поверхность своего ставшего парным выроста ротовой полости, что оказалось самой болезненной из всех перенесенных процедур.

Родственники его фантазии поддерживают, ну а на удивление окружающих да Сильве плевать. Дескать, он «привык к озадаченным взглядам»:

«Когда я был моложе, меня называли ‘демоном’ и ‘фрик-шоу’. Я просто не беспокоюсь о людях, которые не привносят в мою жизнь позитива и счастья».

Советуя свои последователям, делать модификации у высокопрофессиональных специалистов, «вампир» намерен в будущем добавить побольше татуировок и имплантов. Не забыл он и об эльфийском оформлении ушей. Почему — история умалчивает. Как, впрочем, и о его питании. Для полного соответствия желаемому образу надо бы да Сильве перейти на диету графа Дракулы — психушка ему будет обеспечена!

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