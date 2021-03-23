2 миллиона стоит йети — жаль, нет его на белом свете

Эх, не тем способом хотят у нас возрождать внутренний туризм! Людям за туры приплачивают, реальные бюджетные средства расходуют — нет бы взять на вооружение ноу-хау правительства американского штата Оклахома. Там собираются увеличить поток туристов практически совсем без вложений.

Да-да, одним лишь обещанием вознаграждения за безопасный отлов живого снежного человека. Совершенно несбыточное желание разбогатеть на сумму свыше 2 млн долларов (154 млн руб.) должно привлечь не только криптозоологов и охотников за йети, но и фанатов всего паранормального. Да и просто любопытствующие не останутся в стороне, поскольку, как утверждает представляющий власти штата Джастин Хамфри, разработана целая рекламная кампания на эту животрепещущую тему.

Поначалу он предложил законодателям выделить 25 000 долларов за безопасную поимку живого саскватча. Эта внушительная сумма выросла до более 2 млн, поскольку официальные лица Оклахомы обрисовали в общих чертах, как они будут финансировать огромную награду. Их рекламная кампания включает в себя фирменные номерные знаки, наклейки и коллекционную «лицензию на охоту на лесного человека». Разрешения на отслеживание начнут продавать различные предприятия, расположенные вдоль госавтомагистрали 259A, что будет способствовать развитию местной экономики.

Колоссальное денежное вознаграждение должно обеспечить окончательное решение вопроса, существует ли в действительности саскватч или нет. Награду обещают дать человеку, способному поймать таинственного лесного человека и благополучно вернуть его в цивилизацию.

«Установление фактического сезона охоты и выдача лицензий людям, которые хотят охотиться на снежного человека, просто привлечет больше людей в нашу и без того прекрасную часть штата. Опять же, общая цель — привлечь людей в нашу местность, чтобы насладиться природной красотой и прекрасно провести время, и если они найдут снежного человека, пока они там, — это просто еще больший приз», — пояснил член палаты представителей Хамфри.

Он уточнил, что конечная цель — привлечь туристов, предоставляя безопасные и доступные развлечения. Если, конечно, снежный человек не окажется реальным и не захочет, чтобы его поймали. Говорят, что мифический саскватч имеет рост 7-10 футов (2-3 м) и весит около 35 стоунов (свыше 220 кг).

А мы чем хуже? Лесов, гор и прочих мест «обитания» снежного человека на наших просторах более чем достаточно, да и о поимке другой паранормальной нечисти для развития туризма давно пора задуматься. Вернее, об обещании крупной награды за нее…

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