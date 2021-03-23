На заводе «Арсенал» готовятся к запуску серийного производства артустановки А-192М

После успешных испытаний на машиностроительном заводе «Арсенал» запустят серийное производство 130-миллиметровой артустановки А-192М. На сегодняшний день орудиями оснащены фрегаты ВМФ РФ «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

Этап опытно-конструкторских работ по созданию артустановки А-192М завершился еще в 2018 году. После этого орудия были установлены на фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» для проведения испытаний и оценки их эффективности.

За основу для создания артустановки А-192М было взято советское орудие АК-130. Основное отличие заключается в том, что использует установка вместо двух стволов один. Это позволило снизить общий вес всей конструкции, поэтому нести ее на себе могут даже небольшие корабли, чье водоизмещение составляет чуть более двух тысяч тонн.

Управление огнем из артустановки А-192М осуществляется при помощи системы «Пума». Орудие за одну минут способно совершить 30 выстрелов, дальность поражения составляет 23 километра.

Источник: topwar.ru