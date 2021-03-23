 

На заводе «Арсенал» готовятся к запуску серийного производства артустановки А-192М

23.03.2021, 13:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После успешных испытаний на машиностроительном заводе «Арсенал» запустят серийное производство 130-миллиметровой артустановки А-192М. На сегодняшний день орудиями оснащены фрегаты ВМФ РФ «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».
Этап опытно-конструкторских работ по созданию артустановки А-192М завершился еще в 2018 году. После этого орудия были установлены на фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» для проведения испытаний и оценки их эффективности.

За основу для создания артустановки А-192М было взято советское орудие АК-130. Основное отличие заключается в том, что использует установка вместо двух стволов один. Это позволило снизить общий вес всей конструкции, поэтому нести ее на себе могут даже небольшие корабли, чье водоизмещение составляет чуть более двух тысяч тонн.

Управление огнем из артустановки А-192М осуществляется при помощи системы «Пума». Орудие за одну минут способно совершить 30 выстрелов, дальность поражения составляет 23 километра.

Источник: topwar.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Ученые обнаружили способность имбиря подавлять аутоиммунные заболевания

25.02 / Перед смертью Василий Лановой стал жертвой подорвавшего его здоровье обмана

31.08 / В Польше велосипедист сфотографировал НЛО

29.07 / Билл Гейтс спрогнозировал, когда люди перестанут умирать от коронавируса

16.09 / Война: В конфликт турок и сирийцев вмешался русский «Искандер»

10.10 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 09.10.2020

16.10 / Подхватил COVID-19 на семейном отдыхе: Известный блогер умер от коронавируса

30.07 / Учёные установили связь между смехом и состоянием здоровья в преклонном возрасте

10.02 / Мнение: Соратники Путина

12.02 / Мама продолжает дэнсить – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска