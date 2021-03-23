 

Акция «Ночь театров» подарит возможность всем желающим принять участие в мистическом балете «Чудесный мандарин»

23.03.2021, 13:48, Разное
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Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева готовится к проведению масштабной акции «Ночь театров», которая пройдет 27 марта. Организаторы мероприятия обещают, что у театралов появится уникальная возможность принять участие в мистическом балете под названием «Чудесный мандарин».
В рамках подготовки к «Ночи театров» ГАТКБ приглашает зрителей на открытую репетицию постановки. Регистрация желающих поучаствовать в действе стартовала 22 марта. В театре Наталии Касаткиной и Владимира Василева считают, что участие в балете станет изысканным подарком всем любителям балета. Открытая репетиция постановки «Чудесный мандарин» Белы Бартока запланирована на 27 марта. Перед показом состоится творческая встреча с художественным руководителем Moscow Classical Ballet.

Мероприятие начнется 27 марта в 21:00 в Большом репетиционном зале театра по адресу: ул. Скаковая, д. 3. Открыта предварительная регистрация по тел.: +7 966 360-00-04. Сайт театра: https://classicalballet.ru
Дополнительная информация для СМИ:
+7 (495) 945-10-10, [email protected]

О спектакле
Балет «Чудесный мандарин», который рассчитан на зрителей от 16 лет, считается одной из самых загадочных и модернистских постановок ХХ века. Жанр действа определяется как «мистический триллер». Наталия Касаткина и Владимир Василев предложили в присущей дуэту новаторской манере оригинальное видение произведения Белы Бартока. Они сознательно не стали придерживаться точного обозначения образа главного героя, предоставив тем самым театралам простор для полета фантазии. Фантасмагория воспринимается по-разному. Для одних это возникающий в ночной тьме мираж. Для других – воплощение подсознательных страхов. Третьим главный герой кажется реальным китайским «чиновником-мандарином», который странным образом попал в морок индустриального города.

О театре
Наталия Касаткина и Владимир Василев – супруги. Карьеру балетмейстеров они начали еще в 60-е годы минувшего столетия. В 1977 танцоры встали у руля, созданного Игорем Моисеевым Государственного концертного ансамбля «Классический балет». У артистов появилась возможность ставить авторские спектакли. В постановках балетмейстеров участвовали такие легендарные артисты как Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Николай Фадеечев, Михаил Барышников и другие. В 1992 году театру был присвоен статус «государственного академического».

На сегодняшний день в труппе насчитывается 75 артистов. В репертуаре театра присутствуют, как классические постановки, так и собственные спектакли. Коллектив гастролирует не только по России, но и радует своим потрясающим творчеством поклонников за рубежом.



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