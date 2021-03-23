Молись, чтоб призрак медсестры не появился до поры

Правда, попасть в Лондон нам в последнее время весьма затруднительно. Так что вряд ли удастся проверить на собственном опыте, можно ли в старых тамошних больницах столкнуться с людьми из «другой жизни», которые таинственным образом исчезают в воздухе.

Однако, чем черт не шутит… Вдруг британские ученый победят свой особый штамм коронавируса, а заодно и все остальные, которые бродят по Европе, как несколько подзабытый «призрак коммунизма». Глядишь, страна распахнет свои двери для вездесущих российских туристов и кто-то, паче чаяния, загрохочет на больничную койку.

А там… Даже жителям британской столицы мало известно, что происходит за закрытыми дверьми их 300 больниц и клиник, по длинным коридорам которых ходят врачи, медсестры и пациенты из прошлого. В основном призраки обитают в самых древних лечебных заведениях.

Так, по 900-летней больнице Святого Томаса, расположенной на берегу Темзы, до сих пор бродит призрак бывшей медсестры, знаменитой Серой леди. Она не хочет отказываться от своей прежней жизни и часто появляется перед пациентами в их последние минуты в этом мире. При этом одни принимают ее за реальную медсестру, другие не видят у нее ног ниже колен.

По слухам, в больнице Гая, построенной в 1721 году в Саутварке, проживает женщина в сапогах, когда-то там работавшая медсестрой. Она носит униформу 19-го века и, чтобы успокоить пациентов, часто кладет руку им на плечи. Но когда сестра не ухаживает за больными, часто можно слышать, как призрак тяжело шагает по коридорам больницы.

Вот и Королевская национальная ортопедическая больница в Харроу, построенная на территории бывшего монастыря, где проживали сотни монахинь, впервые открыла двери для местных пациентов еще в 1905 году. Сейчас ее патрулирует покойная Систе, которая часто скользит по коридорам.

Больница Университетского колледжа Лондона со стеклянным фасадом выглядит, как новая, но на самом деле она открылась еще в 1834 году, поэтому ее стены видели немало сотрудников, включая Агату Кристи. Менее известна Лиззи Черч, которая работала там медсестрой в начале 1900-х годов. Говорят, что она случайно ввела пациенту, который был ее женихом, смертельную дозу морфина и, так и не простив себя за это, покончила с собой.

По словам некоторых пациентов, проходивших лечение в больнице, они получили «доброе» лечение от таинственной медсестры, которую никто больше не видел. Другие же утверждают, что она наблюдает за медперсоналом, вводящим лекарство, чтобы убедиться, что никто не совершит ее ошибки.

К счастью, сейчас нам такие встречи вряд ли грозят, но кто знает… «Предупрежден — значит вооружен!» — гласит латинская поговорка, которой следовали древние римляне задолго до появления на Британских островах первых больниц.

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