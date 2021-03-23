Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»

Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник приняла закон о «гаражной амнистии».

«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению – продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками», – сообщил спикер парламента Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

Напомним, одной из поправок к проекту, инвалиды получат право размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке: как пояснял ранее Крашенинников, в Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью – указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнял, что процедуру также предполагается распространить на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Он отмечал, что о «ракушках» речь не идет.

Также, согласно одной из поправок, предполагается, что закон о «гаражной амнистии» может вступить с силу с 1 сентября 2021 года, чтобы «регионы и муниципалитеты успели подготовиться».