 

Россиянам пообещали теплое лето

23.03.2021, 13:36, Новости дня
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Весна и лето в 2021 году будут теплыми в большинстве регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны. В июне жаркая погода, класс выше нормы, прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии», – цитирует ТАСС Вильфанда. 

Он отметил, что в июле жаркая погода ожидается на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири. В августе очаги тепла будут располагаться на западе европейской части страны, Таймыре, Ямале и Забайкалье.

Также Вильфанд отметил, что жителей юга европейской части РФ будет ожидать дефицит осадков на протяжении всего лета 2021 года. В июне засушливый месяц ожидает жителей севера Красноярского края. Кроме того, в июле количество осадков меньше нормы прогнозируется в Иркутской области и на юго-западе Сибири, а август ожидается засушливым в Якутии.

Ранее Вильфанд сообщил, что Сибирь и Дальний восток в течение недели ожидает самая теплая погода среди регионов России, там температура будет сразу на 8-10 градусов выше нормы. 



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