 

Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Дима Билан и другие на пресс-завтраке “Муз-ТВ”

23.03.2021, 13:26, Разное
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22 марта в одном из московских ресторанов на территории парка “Зарядье” состоялся пресс-завтрак “Премии “Муз-ТВ” 2021″, на котором были объявлены имена ведущих и раскрыты интригующие подробности предстоящей церемонии. Во-первых, мероприятие состоится 4 июня 2021 года во дворце спорта “Мегаспорт”. Во-вторых, ведущими музыкальной премии станут Ксения Собчак, Настя Ивлеева и Александр Ревва. Имя четвертого ведущего – интрига, которую организаторы раскроют в ближайшее время. В-третьих, был озвучен список номинаций, которых в этот раз будет меньше, чем обычно: “Лучшее видео”, “Лучшая песня”, “Лучший альбом”, “Прорыв 2020/2021”, “Лучшее женское видео”, “Лучшее мужское видео”, “Коллаборация 2020/2021”, “Лучший поп-коллектив”, “Лучший исполнитель”, “Лучшая исполнительница”. 

Генеральный директор телеканала Захар Бабин объявил, что впервые в истории “Муз-ТВ” церемония пройдет по итогам двух лет. Темой шоу станет “Начало света”: так организаторы подчеркивают, насколько прошлый год оказался трудным для индустрии, а 2021-й станет началом чего-то масштабного и прекрасного. Уже известно, что концерт откроет Светлана Лобода.

Ксения Собчак, Александр Ревва и Анастасия ИвлееваСергей ЛазаревАнастасия ИвлееваКсения СобчакДима БиланКлава КокаNILETTO

Круто, что “Премия Муз-ТВ” наконец-то состоится! Мы уже так привыкли, что каждый год канал “Муз-ТВ” нас радует этим событием. В прошлом году по понятным причинам, к сожалению, пришлось перенести. Надеюсь, в этом году будет супервесело. Мне нравится, что обновили список номинаций. Пусть борьба будет острее и жестче, а наше ведение остроумнее и короче. Я очень рада, воодушевлена. Приятно видеть Настю в наших рядах, мы уже один раз работали вместе. Мне кажется, это было классно! Круто, что в этот раз мы тоже все объединились!

– прокомментировала грядущее событие Ксения Собчак. Гостями пресс-завтрака стали и многократные победители “Премии “Муз-ТВ” Дима Билан и Сергей Лазарев, а также одни из самых популярных исполнителей 2020 года – Клава Кока и NILETTO.

Имена номинантов премии, а также имя четвертого ведущего будут объявлены на гала-ужине в апреле. В этот же вечер стартует открытое зрительское голосование за любимых артистов.

Дима Билан, Клава Кока и NILETTOКсения Собчак, Александр Ревва и Сергей ЛазаревЗахар Бабин, Анастасия Ивлеева и Дима Билан



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