Путин возрождает в России христианство в пику западному нигилизму

Глава Кремля Владимир Путин сыграл большую роль в возрождении в РФ православного христианства, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И хотя многие не сомневаются в искренности его веры, всё же не исключено, что он использует религию для реализации своих геополитических амбиций, отмечает автор статьи Грегор Ухлиг. Ведь она позволяет отчуждать Восточную Европу от Запада, который сам всё больше отдаляется от традиционных ценностей.



Reuters

Главу Кремля Владимира Путина определённо можно назвать выдающейся личностью нашего времени, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Находясь на посту главы государства, он превратил Россию в мировую державу. Это признают не только союзники, но и противники, причём первые его за это хвалят, а вторые — критикуют, отмечает автор статьи Грегор Ухлиг.

Но это не единственная заслуга президента, продолжает немецкое издание. Он также сыграл большую роль в возрождении в своём государстве православного христианства. Удивляет то, что такое вообще оказалось возможным в стране, которая семь десятилетий находилась под руководством коммунистов, то есть, другими словами, атеистов. Не стоит забывать и о том, что Путин сам занимал высокий пост в КГБ, но это не означает, что он был ярым коммунистом, объясняет Ухлиг.

В одном из своих интервью глава Кремля рассказал, что, когда ему было 18 месяцев, мать его крестила втайне от отца. Он говорил, что всегда носит на себе крестик, который она ему подарила. Митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, которого считают «духовником Путина», в своё время сказал, что президент — «истинный православный христианин». При этом глава Кремля всё же регулярно подчёркивает, что РФ — светское государство.

Но православной церкви с ним в любом случае очень сильно повезло, ведь раньше приверженность монархов православной вере носила в основном демонстративный характер, а главами Синода они нередко назначали масонов или атеистов. На самом деле закат православия в РФ начался не после Октябрьской революции 1917 года, а уже в XIX веке, когда в элитах стремительно крепли антицерковные, атеистические настроения. Путин же регулярно говорит о необходимости защиты христианских ценностей от нигилистического Запада. Поэтому к нему хорошо относятся и люди консервативных взглядов в США.

Однако критики обвиняют его в том, что он всего лишь использует христианство для реализации своих геополитических амбиций, пишет Ухлиг. И в этом действительно есть смысл, ведь возрождение православия в странах Восточной Европы сопровождается ростом пророссийских настроений. По данным опросов, в Молдавии, Греции, Армении, Грузии, Сербии, Румынии, Украине, Болгарии и Белоруссии приблизительно 70% населения считают себя православными. Больше половины граждан этих стран — за исключением Украины — считают, что сильная РФ нужна как противовес влиянию Запада.

Многие восточноевропейские страны сегодня стоят на распутье: интегрироваться в Запад или усиливать сотрудничество с Россией. С помощью православия у Путина получается добиться двух целей. С одной стороны, он достигает культурной близости между Восточной Европой и Россией, а с другой — отчуждения восточноевропейских соседей от Запада, который сам всё больше отдаляется от традиционных ценностей.