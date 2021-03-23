В штате Колорадо преступник устроил стрельбу в продуктовом магазине

Супермаркет King Soopers в американском городе Боулдер стал местом ужасной трагедии, передаёт ABC News. Мужчина с длинноствольным оружием открыл в здании стрельбу по людям. Сообщается о многочисленных жертвах, в том числе о гибели местного полицейского. Правоохранительные органы заявляют об аресте «фигуранта дела».

Добрый вечер! Рады вас приветствовать. Этот выпуск мы начнём с сегодняшней жуткой сцены в Боулдере, штат Колорадо. Изначально сообщалось, что вооружённый человек, которого видели на парковке у продуктового магазина, вошёл в здание. И почти сразу же поступили сообщения о многочисленных жертвах. Вот первые кадры. Ужасная сцена в этом магазине King Soopers. Власти заявляют, что поступали звонки о мужчине, вооружённом длинноствольным оружием, на парковке.

Масштабная демонстрация силы: толпа полицейских на месте происшествия. В настоящее время они по-прежнему окружают здание. Можно было видеть, как полицейские выводят человека в наручниках.

Губернатор Колорадо сегодня заявил: «В это скорбное время, получая новые сведения о масштабах трагедии, мы молимся о наших земляках, жителях Колорадо». И мы действительно получили новые сведения о том, что произошло в этом магазине. Начнём с репортажа корреспондента ABC News Кейны Уитуорт.

Сегодня в этом продуктовом магазине в Колорадо разразилась стрельба, погибли люди, включая боулдерского полицейского. Тысячи людей смотрели в интернете прямую трансляцию ZFG Videography, когда разворачивались эти события.

ГОЛОС: Там стрелок! Активный стрелок! Уходите!



Звонок поступил около 14:30.

ГОЛОС: 136, прекратить все разговоры по рации. Всем уйти.

Сотрудники правоохранительных органов примчались на парковку продуктового магазина King Soopers.

ГОЛОС: Похоже, там активный стрелок. Белый мужчина, средних лет, тёмные волосы, борода, чёрный жилет, рубашка с короткими рукавами.

Сообщения о зашедшем в магазин стрелке с длинноствольным оружием. На записях переговоров по рации слышны выстрелы.

С помощью Twitter полиция предостерегла население: «Избегайте заходить в этот район».

ГОЛОС: В здании упал сотрудник полиции.

Группы быстрого реагирования и пожарные приняли меры: подняли лестницу к крыше, чтобы взять под контроль место происшествия.

ГОЛОС: Всё здание окружено.

Полиция пыталась говорить со стрелком, забаррикадировавшимся внутри.

ГОЛОС: Выходи с поднятыми руками, без оружия.

Свидетели, находившиеся внутри магазина, говорят, что слышали множество выстрелов и немедленно побежали к выходу. Некоторые бежали через задний погрузочный док.

ЖЕНЩИНА: На улице лежал какой-то человек. Как только мы выбрались наружу, я побежала к нему, чтобы помочь, и мой сын схватил меня за куртку и сказал: «Нет, мы не можем ему помочь, нам надо уходить».

Приблизительно в 15:30 полицейские с длинноствольным оружием повели вот этого человека, без рубашки, с окровавленной ногой. Его уложили на носилки. По всей видимости, на нём были наручники.

МАЙКЛ ДОГЕРТИ, окружной прокурор Боулдера: Это трагедия и кошмар для округа Боулдер.

Сегодня разворачивается просто жуткая сцена. Кейна Уитуорт с нами на связи. Мы знаем, Кейна, что у магазина по-прежнему много сотрудников правоохранительных органов. Мы знаем, что сообщается о многочисленных пострадавших. Какие ещё сведения поступают в этот час?

КЕЙНА УИТУОРТ, корреспондент ABC News: Дэвид, полиция заявляет, что взяла под стражу фигуранта дела. Кроме того, представители власти сейчас заходят в здание для осмотра места преступления. Они также подтверждают информацию о многочисленных погибших, в том числе о гибели боулдерского полицейского. Дэвид?

Ясно. Кейна Уитуорт сообщила нам последние подробности. Спасибо, Кейна.

Дата выхода в эфир 23 марта 2021 года.