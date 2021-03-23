 

Twitter начал удалять запрещенную информацию, но делает это медленно – Роскомнадзор

23.03.2021, 13:16, Новости дня
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Администрация Twitter начала удалять запрещенную информацию после решения Роскомнадзора замедлить работу соцсети, но процесс идет неудовлетворительными темпами. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

“Фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков. Сожалеем, что лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по ее удалению”, – заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре утверждают, что в Twitter “появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым”. В ведомстве заявили, что будут настаивать “на полном и скорейшем удалении запрещенной и опасной для детей информации”.

Роскомнадзор замедлял работу Twitter с 10 марта.  Регулятор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций с призывами к суициду среди подростков, детской порнографией и информацией об употреблении наркотиков.

После “первичного замедления” работы Twitter перестали открываться или начали работать со сбоями официальные сайты Госдумы, Кремля, правительства России и в том числе самого Роскомнадзора.

Позже ведомство пригрозило заблокировать Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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