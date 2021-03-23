В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении выборов мэра Харькова

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов мэра Харькова.

Согласно тексту проекта, внеочередные выборы в Харькове предлагают назначить на 31 октября 2021 года.

Центризбиркому необходимо будет с учетом предложений теризбиркома определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения выборов, а Кабмину – профинансировать их за счет средств целевой субвенции из гобюджета.

Инициаторы постановления – нардепы от “Слуги народа” Алина Загоруйко и Андрей Клочко.

Внеочередные выборы мэра Харькова проведут в связи со смертью и досрочным прекращением полномочий предыдущего городского головы Геннадия Кернеса.

Кернес умер в немецкой клинике “Шарите” от последствий коронавирусной инфекции 16 декабря. Горсовет принял решение о досрочном прекращении его полномочий спустя более чем два месяца.

В октябре 2020 года Кернес выиграл местные выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34% голосов.

После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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