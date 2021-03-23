 

“Ароматная домашняя выпечка”. Высоцкая поделилась рецептом пирога с замороженными ягодами

23.03.2021, 13:16, Новости дня
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Российская актриса Юлия Высоцкая рассказала в рубрике “Сладкоесоленое” на своем канале в YouTube, как приготовить пирог с фундуком, черникой и апельсиновой цедрой.

“Ароматная домашняя выпечка, приготовленная своими руками, создает чудесное настроение на весь день”, – отметила актриса.

По словам Высоцкой, рецепт прост: универсальное тесто и сладкая начинка. “Главное все тщательно взбить и перемешать, дальше дело за вашей духовкой”, – отметила она.

Для приготовления понадобятся мука – 200 г, мука из фундука – 100 г, яйца куриные – 3 шт, черника – 150 г, сахар – 150 г, апельсины – 1 шт., оливковое масло – 125 мл, молоко – 80 мл, сахарная пудра – 1 ч. л., разрыхлитель – 1 ч. л., ванильный экстракт – половина 0,5 ч. л.

Духовку предварительно нужно разогреть до 180–190°C.

Для приготовления теста нужно взбить яйца, постепенно засыпая сахар. В отдельной миске соединить взбитые яйца с оливковым маслом, добавить молоко, ванильный экстракт, муку, разрыхлитель и натертую цедру, вымешать тесто.

В форму, выстеленную бумагой для выпечки, влить тесто и отправить в предварительно разогретую духовку на 15 минут, затем выложить на подпеченный корж чернику и выпекать пирог еще 35–40 минут.

ВИДЕОВидео: Юлия Высоцкая / YouTube

Готовый пирог присыпать сахарной пудрой.

Высоцкая добавила, что вместо черники можно взять любые замороженные ягоды, а также абрикосы или просто варенье. “Широкий простор для вашей фантазии!” – отметила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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