 

“Самое тревожное поздравление, которое приходилось видеть”. В сети раскритиковали жену Трама за черный цвет шаров ко дню рождения сына

23.03.2021, 13:16, Новости дня
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Бывшая первая леди США Меланья Трамп 20 марта в Twitter поздравила своего сына Бэррона с с днем рождения, проиллюстрировав публикацию снимком, на котором были запечатлены черные гелиевые цифры. 

Сыну Трампов исполнилось 15 лет.

“Happy birthday BWT”, – написала она. 

“Даже фото ко дню рождения выполнено в черных тонах. Очень странно”, – отреагировали на публикацию пользователи сети. 

“Все в глазах смотрящего. Я вижу цифры, пропитанные шоколадом”, – написали в комментариях подписчики.

“Это самое тревожное поздравление с днем рождение, которое приходилось видеть”, – прокомментировали публикацию фолловеры Меланьи Трамп. 

Happy birthday BWT * pic.twitter.com/8AVZEhLeMg

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) March 20, 2021

Бэррон Уильям Трамп (2006) – первенец Меланьи и пятый ребенок Дональда Трампа. Они поженились в январе 2005 года. Для Трампа этот брак стал третьим в его биографии. Меланья Трамп младше супруга на 24 года. 

20 января 2017 года Меланья Трамп стала первой леди США. После завершения президентской каденции Трампа в январе2021 года семья проживает во Флориде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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