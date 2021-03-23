“Самое тревожное поздравление, которое приходилось видеть”. В сети раскритиковали жену Трама за черный цвет шаров ко дню рождения сына
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Бывшая первая леди США Меланья Трамп 20 марта в Twitter поздравила своего сына Бэррона с с днем рождения, проиллюстрировав публикацию снимком, на котором были запечатлены черные гелиевые цифры.
Сыну Трампов исполнилось 15 лет.
“Happy birthday BWT”, – написала она.
“Даже фото ко дню рождения выполнено в черных тонах. Очень странно”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.
“Все в глазах смотрящего. Я вижу цифры, пропитанные шоколадом”, – написали в комментариях подписчики.
“Это самое тревожное поздравление с днем рождение, которое приходилось видеть”, – прокомментировали публикацию фолловеры Меланьи Трамп.
Happy birthday BWT * pic.twitter.com/8AVZEhLeMg
— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) March 20, 2021
Бэррон Уильям Трамп (2006) – первенец Меланьи и пятый ребенок Дональда Трампа. Они поженились в январе 2005 года. Для Трампа этот брак стал третьим в его биографии. Меланья Трамп младше супруга на 24 года.
20 января 2017 года Меланья Трамп стала первой леди США. После завершения президентской каденции Трампа в январе2021 года семья проживает во Флориде.
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