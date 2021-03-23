 

Рудьковский: Если что-то заварится в Украине, пойду сам воевать. После тюрьмы в РФ я понимаю, что в Украине есть что защищать

23.03.2021, 13:16, Новости дня
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Украинский бизнесмен, бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Николай Рудьковский заявил, что после пребывания в российской тюрьме, в случае обострения ситуации, готов сам защищать Украину с оружием в руках. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. 

“Россия – это гидра ФСБ, которая держит под контролем весь народ, она его придавила к земле и позволяет двигаться только в рамках того, что им позволяют. Каждому на своем месте. Хоть генералу, хоть кому-то еще. И они все чувствуют, что они никто. Вот это для меня разница между Украиной и Россией. В Украине кто-то бегемотик, кто-то мушка, комарик и так далее. Если посмотреть на улей, то в России человек – это не пчела, это не сота, не мед, это пустота…” – сказал Рудьковский. 

По его мнению, в РФ “все раздавлены системой”. 

“У них нет права голоса, они не могут себе позволить рассуждать. Это мы здесь, в Украине, можем рассуждать. Поверьте мне, иметь право на свою точку зрения – это все! И после того, как я там посидел… Тем, кто пошел на фронт, я просто помогаю, но если, не дай бог, что-то заварится [между Украиной и Россией более серьезное], я пойду сам [воевать], потому что я понимаю, что в Украине есть что защищать – право на свою точку зрения”, – отметил бизнесмен. 

В этом плане, отметил он, Украина и Россия – “это небо и земля”.

“Да, нам далеко до Европы, но у нас у каждого человека есть полное ощущение, что я имею право на свою точку зрения, никто мне указывать не будет и что мы это защитим. У нас критическая масса людей, которая хочет это иметь”, – убежден Рудьковский. 

При этом он подчеркнул, что во время своего пребывания в РФ никогда не ощущал агрессии по отношении к себе.

“В России только на телеканалах есть позиция о негативе русских по отношению к Украине. В тюрьме никто – ни арестанты, ни конвоиры – никогда ко мне не проявляли агрессии, потому что я из Украины”, – отметил бизнесмен. 

Рудьковский сказал, что почувствовал себя, словно в раю, когда вернулся в Украину после года и восьми месяцев заключения в России.

“Когда ты оказался на родине, было ощущение, будто ты оказался в раю. После этого года и восьми месяцев я приехал домой – а тут весна, все расцветает… То, что мы имеем в Украине, – это рай, и мы этого не ценим. После тюрьмы очень было ярко”, – отметил бизнесмен. 

Интервью с Рудьковским выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00 

Рудьковского задержали в Москве 28 сентября 2018 года. Он находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске (бизнесмен бросил в здание камень). 

В декабре 2019 года суд в Москве приговорил украинца к двум годам колонии.

В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.

Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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