Вьетнам зарегистрировал вакцину от коронавируса “Спутник V”

Министерство здравоохранения социалистической республики Вьетнам зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса “Спутник V”, сообщили в РФПИ. Это произошло в рамках ускоренной процедуры.

Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины от COVID-19. По количество одобрений “Спутник V” занимает второе место в мире.

Ранее РФПИ договорился с тремя фармацевтическими компаниями Индии о производстве вакцины “Спутник V”. Соглашения подписаны с Virchow Biotech, Stelis Biopharma и Gland Pharma. Это позволит ежегодно выпускать свыше 300 миллионов доз вакцины.

Кроме того, в конце февраля началось производство российской вакцины в Белоруссии. Препарат выпускается на площадке предприятия “Белмедпрепараты”. Для налаживания производства РФПИ оказал всестороннюю поддержку белорусским партнерам.

“Спутник V” стал первой зарегистрированной вакциной в мире. Клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев показали высокую эффективность вакцины – 91.6%. Результаты опубликованы во влиятельном международном журнале The Lancet.

Препарат разработан на хорошо проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Вакциной привились уже более двух миллионов человек.

“Спутник V” одобрен в странах с населением более 1,4 миллиарда человек. РФПИ в январе подал заявку на регистрацию отечественной вакцины в Европе.