Реформа пенсий под секретом, а кто раскроет тайну эту?

Уж 20 лет минуло, как придумана была «накопительная часть пенсии». Еще в начале нынешнего тысячелетия приняли закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а толку ноль… Реформируют-реформируют нашу пенсионную систему и додумались свои соображения наконец засекретить!

Можно представить себе вытаращенные от ужаса глаза граждан предпенсионного возраста, который законодатели уже повысили, а теперь сидят и сочиняют к этому что-то, о чем даже опасаются поведать народу. Для чего Минфин поставил на разработку следующей добровольной накопительной пенсионной системы гриф «секретно»? Не иначе как хотят чиновники огорошить нас свершившимся фактом, внеся 15 декабря этот законопроект в правительство.

Известно лишь, что новая реформа должна дать «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода». Дескать, пенсионное обеспечение будет негосударственным, а оно, то бишь государство, будет что-то стимулировать и поддерживать. И никаких комментариев сего благого намерения: наверняка причина такой задумки тоже засекречена.

Предполагается, что собираются заменить пресловутую «накопительную» пенсию, намертво замороженную еще в 2014. Семь лет назад решили, что все деньги, накопленные гражданами для будущей безбедной жизни на заслуженном отдыхе, надо использовать для выплат уже имеющимся пенсионерам. Якобы, разово. Только вот, как в той частушке, этот раз превратилось в «еще раз, еще много-много раз!» и будет, видимо, продолжаться до самого конца 2023 года.

А концепций за истекшую семилетку хватало: в 2015 — нас порадовали ИПК, а через год поняли, что эта идея благополучно провалилась. Последовавшее за ней повышение пенсионного возраста народу сильно не понравилось, поэтому в 2019 году заявили о ГПП. Ну а минувший 2020 год прославился развитием идей ГПП в виде проекта ИИС-3.

Одно ясно: все вышеперечисленнные пенсионные нововведения ничего хорошего людям не дали. Объясняется это признанием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: «Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров».

Весьма познавательно, не правда ли?

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