Эксперт назвал главную причину для отказа от использования браузера Google Chrome

Пользователям браузера Google Chrome посоветовали отказаться от него, поскольку программное обеспечение собирает слишком много информации. По мнению журналиста Forbes Зака Доффмана, впоследствии эту информацию компания Google передает рекламодателям за большое вознаграждение.

В компании Google всегда выступают за защиту конфиденциальности пользователей, но при этом они все равно занимаются сбором данных, отметил Зак Доффман. Зарабатывать на этой информации они могут до 100 миллиардов долларов. В свою очередь представитель браузера DuckDuckGo уверен, что руководство Google не беспокоится за сохранность приватных данных, они защищают свою бизнес-модель, основанную на слежке при помощи Chrome.

Если бы компания Google действительно заботилась о конфиденциальности пользователей, то не следила бы за миллиардом человек. Ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи заявлял, что пользователи продуктов корпорации хранят свои приватные данных в таких сервисах, как Drive, Gmail, Calendar и Photos, но эта информация никогда не используются для получения какой-либо выгоды. Однако он обошел стороной браузер Chrome, который собирает значительно больше информации, добавил Зак Доффман.

Источник: inosmi.ru