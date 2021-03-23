 

Ученые: COVID-19 может вызывать диабет второго типа

23.03.2021, 12:56, Разное
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Исследователи Королевского колледжа Лондона и Университета Монаша создали базу данных, в которой содержится информация о коронавирусе и диабете ІІ типа. Они рассказали о способах, которыми COVID-19 вызывает у людей данное заболевание.
Ученые создавали такую базу из-за того, что опыты, которые проводили специалисты, продемонстрировали, что люди, имеющие диабет ІІ типа, с огромной вероятностью станут страдать от тяжелой симптоматики болезни и даже могут скончаться от нее. Также появляется еще больше доказательств того, что COVID-19 действительно может вызывать у людей диабет.

Новую базу данных назвали реестром COVIDIAB и ее специально создали, чтобы помогать ученым понимать взаимосвязь между диабетом и коронавирусом. Информацию собирали у пациентов относительно их обстоятельств возникновения болезни. Разработчики считают, что объем данных будет увеличиваться по мере возникновения информации о влиянии коронавируса на больных с диабетом. Некоторые СМИ сообщают, что в базе каталогизируют данные, представленные 350 клиницистами.

Пока неизвестно, почему люди с диабетом больше страдают при заболевании COVID-19 или отчего одни страдают сильнее других. Также непонятно, может ли коронавирус вызывать диабет. С начала эпидемии доктора говорили о пациентах, у которых появился диабет после заражения коронавирусом. Специалисты надеются, что с помощью базы данных можно будет выяснить, будет ли развиваться у таких больных диабет, были ли они преддиабетическими и коронавирус спровоцировал его, или у людей, которые не склонны к диабету, он может начаться после заражения COVID-19.

Некоторые исследователи уже сообщают, что существует 2 способа, которыми коронавирус способен вызывать у людей развитие диабета ІІ типа. Первый – удар на поджелудочную железу, понижая ее способности к выработке и регуляции уровня инсулина. Второй способ случается, когда коронавирус провоцирует воспалительные реакции в организме, влияя на регулирование сахара в крови из-за выброса кортизола – гормона стресса. Эксперты отмечают и то, что у некоторых людей развивается диабет после приема стероидов для терапии COVID-19.

Источник: www.medikforum.ru



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