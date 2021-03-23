 

Microsoft переименует сервис Xbox Live в Xbox network спустя 18 лет после запуска

23.03.2021, 12:56, Разное
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Спустя 18 лет после запуска сервиса Xbox Live руководство компании Microsoft решило переименовать его в Xbox network («сеть Xbox»). Сделано это было с целью разграничить базовый сервис, предоставляющий доступ к сетевым функциям, и подписку Xbox Live Gold.
Первые слухи о том, что компания Microsoft работает над переименованием Xbox Live, появились в августе, когда было обновлено «Соглашение об использовании служб». Кроме того, Ларри Хриб (Larry Hryb), использовавший в сервисе псевдоним Major Nelson, начал называть себя просто «Майор Нельсон из Xbox».

Сейчас компания Microsoft проводит бета-тестирование переименованного сервиса. Тестеры уже столкнулись с тем, что ролики и скриншоты им предлагают загружать не в Xbox Live, а Xbox network. После переименования сервиса от пользователей не будут требовать обязательной подписки Xbox Live Gold для игры в условно-бесплатные проекты, например Fortnite. Сейчас такие игры требуют наличия подписки, но когда изменения вступят в силу, представители Microsoft не сообщали.

Источник: www.igromania.ru



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