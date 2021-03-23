 

Скандалы: Неприкосновенных в Дагестане не осталось

23.03.2021, 12:52, Разное
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Брата экс-главы республики Раджаба Абдулатипова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, который сейчас является спецпредставителем России при Организации исламского сотрудничества. Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и в мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса) и назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Кроме того, Абдулатипова оштрафовали на 8 млн руб., лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на пять лет.

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Раджаб Абдулатипов

Абдулатипов был задержан 26 сентября в Махачкале в здании республиканского правительства, где также размещается законодательная власть региона. Следственный комитет тогда сообщил, что Абдулатипова подозревают в участии в преступном сообществе, которое за взятки незаконно оформляло гражданам инвалидность, которая дает право на получение ежемесячного пособия из бюджета.

В рамках этого же уголовного дела были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные. В ноябре 2018 года Абдулатипову предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2. ст. 210 УК).

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 год руководил управлением ФМС России по Дагестану. В сентябре 2016-го он был избран депутатом Народного собрания Дагестана шестого созыва от «Единой России» и на первой сессии парламента получил портфель главы комитета по образованию, науке и культуре. Источник, близкий к правительству Дагестана, рассказывал РБК, что при Рамазане Абдулатипове, который возглавлял республику в 2013–2017 годах, его брат занимался решением всех кадровых и финансовых вопросов в регионе.

Владислав Гордеев



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