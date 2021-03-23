Названы сроки передачи новейших кабельных судов ВМФ России

Новейшие кабельные суда океанского класса «Вятка» и «Волга» проекта 15310, которые строятся на заводе «Залив» в Керчи, будут переданы ВМФ РФ в 2023 и 2024 годах, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По существующим планам предусматривается передача «Вятки» и «Волги» ВМФ РФ в 2023 и 2024 годах», – сказал он ТАСС.

Изначально передать суда предполагалось в 2018 и 2019 годах, затем – в 2020-2021 годах. Задержка в строительстве возникла предположительно из-за необходимости замены импортного оборудования на отечественное.

По словам источника, строительство судов идет по графику, проблем нет. Водоизмещение судов составляет свыше 10 тыс. тонн, длина – около 140 м. Оба имеют 5-й ледовый класс. Также источник добавил, что одно из судов войдет в состав Северного флота, другое – в состав Тихоокеанского.

Ранее сообщалось, что в 2021 году состав подводных сил Военно-морского флота РФ пополнится тремя атомными подлодками и превысит 80 субмарин.