 

Названы сроки передачи новейших кабельных судов ВМФ России

23.03.2021, 12:44, Новости дня
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Новейшие кабельные суда океанского класса «Вятка» и «Волга» проекта 15310, которые строятся на заводе «Залив» в Керчи, будут переданы ВМФ РФ в 2023 и 2024 годах, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По существующим планам предусматривается передача «Вятки» и «Волги» ВМФ РФ в 2023 и 2024 годах», – сказал он ТАСС.

Изначально передать суда предполагалось в 2018 и 2019 годах, затем – в 2020-2021 годах. Задержка в строительстве возникла предположительно из-за необходимости замены импортного оборудования на отечественное.

По словам источника, строительство судов идет по графику, проблем нет. Водоизмещение судов составляет свыше 10 тыс. тонн, длина – около 140 м. Оба имеют 5-й ледовый класс. Также источник добавил, что одно из судов войдет в состав Северного флота, другое – в состав Тихоокеанского.

Ранее сообщалось, что в 2021 году состав подводных сил Военно-морского флота РФ пополнится тремя атомными подлодками и превысит 80 субмарин. 



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