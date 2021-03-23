 

Песков не подтвердил сообщения о планах Путина возглавить список ЕР на выборах в Госдуму

23.03.2021, 12:44, Новости дня
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Президент Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава государства, скорее всего, не возглавит партсписок ЕР, передает РИА «Новости».



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