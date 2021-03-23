Насекомые на ужин? Нет, такой нам тренд не нужен!

Любите ли вы этих беспозвоночных членистоногих, коих в природе не меньше миллиона видов? Нет? А ведь 19 тысяч из них испокон веков шли в пищу азиатских, африканских, австралийских и латиноамериканских аборигенов, да и сейчас пользуются спросом в их родных местах…

«Вы просто не умеете их готовить!» — похоже, именно так считает Андрей Зюзин, являющийся управляющим партнером некого венчурного фонда под названием Fuel for Growth, что в переводе на наш могучий означает «топливо для роста».

Так что же он собирается подбрасывать в «печи» наших организмов? Как раз тех самых божьих тварей, при виде которых лица большинства наших соотечественников кривятся от отвращения. И никакие объяснения полезности их белка не сделают для нас такое блюдо привлекательным. Думается, люди просто не захотят питаться хлебобулочными изделиями, о разработках производства которых столь радостно вещает Зюзин.

Конечно, если народ будет знать, что ему подсовывают под видом хлеба, поскольку вычитывать состав на упаковках основная масса нашего населения просто не привыкла. А ведь есть в России компании, уже планирующие запуск производства муки, макаронных изделий и выпечки с белком личинки мухи Черной львинки. Только представьте себе белых или желтых существ длиной почти до трех сантиметров с головой жёлто-коричневого цвета — бррр!

И хоть эксперт по нашему будущему питанию сокрушается, дескать, «блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», уже сейчас всякими членистоногими в нашей стране кормят животных и рыб.

В кои-то веки можно согласиться с оценкой этих инноваций, высказанной депутатом Госдумы, а конкретнее, Федотом Тумусовым, первым зампредом комитета нижней палаты, которому предписано следить за охраной здоровья в стране:

«Я думаю, что для России в ближайшие 10-20 лет необходимости с точки зрения потребности и объёмов потребности в таких продуктах нет. Непонятно, какая будет экономическая эффективность. Другое дело, можно производить и продавать тем, кто нуждается. Это должно пройти проверку на предмет качества, безвредности и прочее. Эти исследования будут продолжаться, и нам надо осторожно относиться с точки зрения безопасности таких продуктов».

Тумусов согласился, что биотехнологии в XXI веке будут и дальше развиваться, но уточнил, что необходимость такой продукции населению покажет реальный спрос на нее: «Исследования в таком направлении, как производство продуктов питания из насекомых, веществ, — они будут развиваться, но определяет-то рынок».

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